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Принца Филиппа выписали из госпиталя
Фото: Youtube / The Royal Family

Принца Филиппа выписали из госпиталя

Елизавета Борисова

В мире

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа выписали из госпиталя после проведенной операции на сердце. Принц находился под пристальным вниманием врачей ровно месяц — с вечера 16 февраля. Он был госпитализирован по совету медиков после того, как почувствовал недомогание.

В начале весны ему была сделана операция на сердце. Королевская семья сообщила, что принц Филипп и 94-летняя королева прошли вакцинацию от COVID-19.

Напомним, в июне герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет. Супруг Елизаветы II был госпитализирован в больницу святого Варфоломея 16 февраля. В среду, 3 марта, перенес кардиологическую процедуру, сообщает РИА Новости.

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