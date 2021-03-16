Голикова заявила, что треть от числа безработных в России составляют люди в возрасте до 29 лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В настоящее время 34 процента безработных в России составляют люди в возрасте до 29 лет. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, среди безработных людей есть те, которые имеют высшее образование. Голикова отметила, что нынешний рынок труда не соответствует требованиям молодых людей.

— Так называемое поколение Z, представители которого родились после 2000 годов, — более мобильное, более технологичное, которое просит от нас возможности реализации в самозанятости, платформенной и дистанционной занятости, занятости на час и так далее, — цитирует Голикову агентство городских новостей «Москва».

Ранее заместитель председателя правительства РФ заявила, что приблизительно по 200 профессионально-техническим специальностям могут сократить сроки обучения в стране.

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