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Умерли молодыми: российские хоккеисты, которые не дожили до 25 лет
Фото: ITAR-TASS

Умерли молодыми: российские хоккеисты, которые не дожили до 25 лет

Кирилл Николаев

Спорт

Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации из-за попадания в него шайбы во время матча. Инцидент произошел в пятницу, 12 марта, в Ярославле. Несколько дней врачи боролись за жизнь Файзутдинова, но его не удалось спасти. К сожалению, этот случай был не единственным в истории российского хоккея.

Нападающий Сергей Симонов подавал большие надежды. Он выступал в клубе «Спутник» из Нижнего Тагила и умер 7 января 2016 года в возрасте 23 лет. Хоккеист внезапно начал жаловаться на боли в районе селезенки, которые появились после одной из тренировок. По одной из версий, юный спортсмен неудачно столкнулся с партнером по команде. Врачи провели две операции на селезенке, но хоккеиста не удалось спасти. Причиной смерти молодого человека стала тупая травма живота.

Профессиональная карьера Алексея Черепанова предвещала большой успех. Уже в 18 лет он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в 2007 году, а в 2008 году на этом же турнире выиграл бронзу. Хоккеиста не стало 13 октября 2008 года. За несколько минут до конца матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Витязем» и «Авангардом» у Черепанова остановилось сердце. При вскрытии выяснилось, что хоккеист страдал миокардитом. При таком диагнозе занятия спортом противопоказаны. Черепанову было всего 19 лет.

В самом рассвете своей карьеры погиб и хоккеист подмосковного клуба «Рыси» Игорь Антосик. Летом 2008 года спортсмен вместе с командой готовился к сезону. Тренер решил проверить игроков на выносливость и отправил их в шестикилометровый забег. Во время кросса 21-летний Антосик неожиданно потерял сознание. У него отказали почки. Игрока госпитализировали, но спустя сутки он скончался. Внезапная смерть также настигла 22-летнего хоккеиста Дмитрия Тертышного. Он провел первый успешный сезон за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». В 1999 году в перерыве между сезонами Тертышный отправился вместе с друзьями на прогулку на катере. Он выпал из судна, и пропеллер катера перерезал ему сонную и яремную артерии.

Капитан юниорского «Металлурга» из Новокузнецка Александр Орехов получил смертельные травмы во время игры с «Сибирью» из Новосибирска 14 января 2016 года. Шайба попала в шею 16-летнего хоккеиста. Он потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии медикаментозной комы. Спортсмен скончался 2 февраля 2016 года. Нападающий клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте 10 июля 2020 года. Во время сборов хоккеист почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Причиной смерти игрока могла стать тромбоэмболия легочной артерии.

Основной состав ярославского «Локомотива» погиб 7 сентября 2011 года в результате крушения самолета авиакомпании «Як-сервис». На борту было 44 человека. Среди погибших было 12 хоккеистов младше 25 лет: Марат Калимулин, Юрий Урычев, Максим Шувалов, Александр Васюнов, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Сергей Остапчук, Павел Снурницын, ДаниилСобченко, Геннадий Чурилов и Артем Ярчук. Точные причины трагедии так и не были установлены, сообщает Пятый канал.

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Спортхоккеистсмерть
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