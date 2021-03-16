Александр Овечкин стал шестым в списке лучших нападающих за всю историю НХЛ

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз», стал шестым в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю ее историю. Очередную шайбу форвард забросил в победном для его команды матче с клубом «Баффало Сэйбрз».

Встреча завершилась со счетом 6:0. В ходе матча Овечкин забросил 717 шайбу в своей «заокеанской» карьере, которая и позволила ему подняться в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории на шестое место. Эту строчку в списке лучших нападающих соревнования игрок сборной России поделил с канадским хоккеистом Филом Эспозито, сообщает издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вошел в топ-100 лучших ассистентов НХЛ.

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