Хабиб Нурмагомедов остался лидером рейтинга лучших бойцов UFC

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов остается лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили на сайте организации.

На второй позиции находится американец Джон Джонс. Американский боец нигерийского происхождения Усман Камару замыкает тройку лидеров. Россиянин Петр Ян находится на 12-й позиции рейтинга.

Женский рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории возглавляет бразильянка Аманда Нуньес. Она владеет чемпионскими поясами легчайшего и полулегкого дивизионов.

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