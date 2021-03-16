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Хабиб Нурмагомедов остался лидером рейтинга лучших бойцов UFC
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Хабиб Нурмагомедов остался лидером рейтинга лучших бойцов UFC

Кирилл Николаев

Спорт

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов остается лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили на сайте организации.

На второй позиции находится американец Джон Джонс. Американский боец нигерийского происхождения Усман Камару замыкает тройку лидеров. Россиянин Петр Ян находится на 12-й позиции рейтинга.

Женский рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории возглавляет бразильянка Аманда Нуньес. Она владеет чемпионскими поясами легчайшего и полулегкого дивизионов.

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