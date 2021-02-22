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Нурмагомедов объяснил отказ от боя с канадцем Сен-Пьером
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нурмагомедов объяснил отказ от боя с канадцем Сен-Пьером

Татьяна Плотникова

Спорт

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не намерен проводить бой с легендой единоборств Жоржем Сен-Пьером.

По словам россиянина, его мотивирует имя Сен-Пьера, однако канадский спортсмен «уже все». Нурмагомедов напомнил о возрасте Сен-Пьера, которому в мае 2021 года исполнится 40 лет, и предложил его «не трогать».

— Нам он нравится, он правильный представитель смешанных единоборств. Так что пусть будет он, и пусть буду я, — цитирует Нурмагомедова РЕН ТВ.

Жорж Сен-Пьер — бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и экс-чемпион UFC в среднем весе. В 2008 и 2009 годах Сен-Пьера признавали лучшим спортсменом года в Канаде, он также получил звание лучшего бойца года по версии журнала Wrestling Observer в 2009. Введен в зал славы UFC.

Напомним, 24 октября 2020 года Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры, оставшись непобежденным — в его активе 29 побед в 29 поединках.

Вопреки слухам о возможном возвращении в октагон Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.

Читайте также: Хабиб Нурмагомедов сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов UFC

смешанные единоборстваUFCХабиб Нурмагомедов
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