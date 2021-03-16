Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий
Движение трамваев восстановлено на шоссе Энтузиастов. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оаперативно».
Ранее трамваи №№ 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 задерживались на шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети. Их маршруты были временно изменены.
По маршрутам трамваев курсировали автобусы.
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