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Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов
Фото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение трамваев восстановлено на шоссе Энтузиастов. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оаперативно».

Ранее трамваи №№ 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 задерживались на шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети. Их маршруты были временно изменены.

По маршрутам трамваев курсировали автобусы.

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