Европейцы после прививки «Спутником V» смогут передвигаться по ЕС

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Проект сертификации вакцин Евросоюза (ЕС) предусматривает возможность передвижения привитых российскими или китайскими препаратами европейцев по странам, которые признают эти препараты. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила газета Pais со ссылкой на проект.

Сертификат позволит путешествовать после вакцинации российскими или китайскими препаратами между теми странами, которые одобряют данные препараты.

Отмечается, что сертификат будет выдаваться тем людям, которые привились одобренными на национальном уровне вакцинами.

Документ можно будет получить как в цифровом варианте, так и в бумажном. Считать его можно будет с помощью штрихкода. Также уточняется, что выдавать будут сертификаты трех видов: о вакцинации, о результатах теста на коронавирус или о том, что человек уже переболел.

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