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Расписание электричек Казанского направления изменится с 17 марта
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Расписание электричек Казанского направления изменится с 17 марта

Татьяна Плотникова

Транспорт

График движения пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги будет скорректирован с 17 марта. Об этом во вторник, 16 марта, рассказали в АО «Центральная ППК».

Как уточняет пресс-служба перевозчика, в период с 17 по 27 марта пройдут работы по модернизации путевой инфраструктуры на перегоне «Хоботово – Богоявленск» Юго-Восточной железной дороги, с 23 по 26 марта планируется замена рельсовых плетей на станции «Щурово» и на участке «Щурово-Голутвин».

С 23 по 31 марта, а также в апреле на перегоне «Воскресенск-Шиферная» и на участке «Перово-1 – Люберцы-1» будут проводиться путевые работы. Кроме того, в ночь с 31 марта на 1 апреля железнодорожники будут ремонтировать металлический мост наперегоне «Виноградово – Воскресенск».

В связи с этим у ряда электричек будет скорректировано время отправления и прибытия, некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам. Несколько рейсов на участках Москва – Раменское, Раменское – Голутвин – Фруктовая временно выведут из расписания.

Пассажиров просят заблаговременно планировать поездки с учетом данных изменений. Актуальное расписание и маршруты электропоездов опубликованы на официальном сайте ЦППК.

Ранее стало известно, что подмосковный общественный транспорт перевез более 4,3 миллиона человек в масленичные выходные.

Читайте также: График ряда электричек Большого кольца МЖД изменится 4–24 марта

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