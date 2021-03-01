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График ряда электричек Большого кольца МЖД изменится 4-24 марта
/ Фото: АГН Москва

График ряда электричек Большого кольца МЖД изменится 4-24 марта

Юлия Ямпольская

Транспорт

График некоторых электричек Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) изменится в период с 4 по 24 марта. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что изменения связаны с работами по модернизации путевой инфраструктуры на участке Желтиково — Костино. Кроме того, они пройдут 4, 5, 12, 15-19, 22-24 марта с 10:30 до 16:30.

Так, из расписания временно вывели по две электрички на участках Александров — Дмитров и Поварово-3 — Икша. Два поезда сообщением Поварово-3 — Александров и Александров — Поварово-3 будут отправляться в рейсы и прибывать в конечный пункт позже привычного графика.

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