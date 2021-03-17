Чаинки указали место возможной утечки воздуха на МКС

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Члены экипажа Международной космической станции сообщили об обнаружении возможного места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» при помощи чаинок. Это стало известно в среду, 17 марта, из трансляции переговоров космонавтов с Землей.

Российский Центр управления полетами дал поручение космонавту Сергею Рыжикову при помощи частичек листового чая попытаться определить место утечки воздуха на МКС. При этом рассматривались три варианта возможной локации нарушения целостности обшивки.

В ходе переговоров Рыжиков передал на Землю, что у одной из этих трех локаций наблюдается скопление чаинок, тогда как в двух других местах их нет.

Специалист Центра управления полетами в ответ указал на необходимость исследовать возможное место утечки при помощи микроскопа, сообщает РИА Новости.

Напомним, в октябре экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере «Звезды» и временно заклеил ее. Затем стало известно, что для окончательного заделывания трещины будет использован клей из смолы североафриканских хвойных деревьев.

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