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Врач рассказал, как поддержать иммунитет весной
Фото: pixabay.com

Врач рассказал, как поддержать иммунитет весной

Татьяна Плотникова

Здоровье

С наступлением весны иммунная система нуждается в поддержке. Сделать это можно рядом способов, рассказал в среду, 17 марта, терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

В первую очередь медик предлагает выяснить, нет ли у человека дефицита витамина D – его уровень часто снижается к концу зимы, что влияет на иммунитет. Прием данного витамина позволяет решить проблему в течение месяца, однако важно не переборщить с добавками, предупреждает Хухрев.

Специалист отметил, что большинство продающихся в открытом доступе иммуномодуляторов или иммуностимуляторов, как правило, бесполезны.

— Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьезных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ, — рассказал врач.

Наиболее эффективными, по словам Хухрева, для укрепления и поддержания иммунитета оказываются простые способы: соблюдение режима сна, отсутствие лишнего веса, правильное питание и адекватный уровень физической активности, сообщает радио Sputnik.

Ранее сомнолог рассказала, насколько недосып снижает работоспособность человека.

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