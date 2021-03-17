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Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 марта
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 марта

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 17 марта, погоду в столичном регионе будет определять северо-восточная периферия циклона. Он принес облачную погоду, местами вероятен слабый снег.

Температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла. В Подмосковье ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 75 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели в центральной части европейской территории России ожидается снижение температуры. Как объяснил метеоролог, это будет связано с переменой ветра, который будет дуть с севера.

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