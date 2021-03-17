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Курс рубля начал снижаться на фоне дешевеющей нефти
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Курс рубля начал снижаться на фоне дешевеющей нефти

Виктория Родимкина

Экономика

Курс рубля в начале торгов начал снижаться на фоне новостей о падении цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в среду, 17 марта.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 07:05 по московскому времени повышался на 13 копеек. Его стоимость составляла 72,98 рубля. Евро подорожал на 10 копеек — до 86,85 рубля.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,2 процента — до 68,25 доллара за баррель.

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