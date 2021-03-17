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Коронавирус выявили у 8998 человек за сутки в России
Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

Коронавирус выявили у 8998 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено почти 9 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 17 марта.

На территории РФ за сутки зафиксировали 8998 новых случаев коронавируса. Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа скончались 427 человек, выздоровели — 10 755 пациентов.

Коронавирус выявили у 8998 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 выявили в столице — 1201, в Санкт-Петербурге — 927 и в Московской области — 436.

Коронавирус выявили у 8998 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в РФ было зафиксировано 4 418 436 случаев коронавируса. От инфекции скончались 93 364 человека, выздоровели — 4 024 975 человек.

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