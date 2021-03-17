Коронавирус выявили у 8998 человек за сутки в России
В России за минувшие сутки выявлено почти 9 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 17 марта.
На территории РФ за сутки зафиксировали 8998 новых случаев коронавируса. Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа скончались 427 человек, выздоровели — 10 755 пациентов.
Больше всего случаев COVID-19 выявили в столице — 1201, в Санкт-Петербурге — 927 и в Московской области — 436.
За все время пандемии в РФ было зафиксировано 4 418 436 случаев коронавируса. От инфекции скончались 93 364 человека, выздоровели — 4 024 975 человек.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Вакцинированные туристы смогут свободно посещать Исландию