За сутки выявили 1201 новый случай коронавируса в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

За прошедшие сутки в столице выявили 1201 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 17 марта.

Лидером по числу новых случаев по-прежнему остается Москва. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где вирус обнаружили у 927 человек, третье место заняла Московская область — 436 случаев заражения.

Всего за последние сутки в России было зафиксировано 427 летальных исходов. При этом отмечается, что полностью выздоровели 10 755 человек.

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