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Ученые установили фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в четыре раза
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ученые установили фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в четыре раза

Виктория Родимкина

Здоровье

Ученые Университета Лестера выяснили, что люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше риск умереть от коронавируса по сравнению с теми, кто предпочитает ходьбу быстрым шагом. Об этом сообщает The Daily Mail.

Специалисты проанализировали показатели более 412 тысяч людей из Биобанка Великобритании, изучив взаимосвязь между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.

В результате стало ясно, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. При этом у людей без лишнего веса, предпочитающих медленный шаг, в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы заболевания, чем у людей с лишним весом, передвигающихся быстро.

Также ученые выяснили, что риски были примерно одинаковыми у медлительных людей как с нормальным весом, так и с ожирением. Специалисты объяснили это тем, что люди с более быстрым темпом ходьбы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему. Однако точная причина таких результатов пока не установлена.

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