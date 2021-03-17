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Дорожные знаки в Москве начали отмывать после зимы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дорожные знаки в Москве начали отмывать после зимы

Иван Юминов

Город

Столичные коммунальные службы начали очистку элементов дорожно-транспортной инфраструктуры после зимнего периода.

В частности, очистке подвергнут информационные щиты, дорожные и навигационные указатели, металлические барьерные ограждения, дорожные знаки, а также остановки общественного транспорта.

Разрушения дорожного полотна будут оперативно исправлять с помощью новых бригад, отмечается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы продолжают контроль за сходом талых вод в столице.

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коммунальные службыдорожные знакиМосква
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