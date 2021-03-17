Дорожные знаки в Москве начали отмывать после зимы
Столичные коммунальные службы начали очистку элементов дорожно-транспортной инфраструктуры после зимнего периода.
В частности, очистке подвергнут информационные щиты, дорожные и навигационные указатели, металлические барьерные ограждения, дорожные знаки, а также остановки общественного транспорта.
Разрушения дорожного полотна будут оперативно исправлять с помощью новых бригад, отмечается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы продолжают контроль за сходом талых вод в столице.
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