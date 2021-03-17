Около 93 градостроительных проектов вынесли на обсуждение москвичей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники Карта всех событий

На сайте проекта «Активный гражданин» стартует сбор мнений горожан по вопросам транспортной и социальной инфраструктуры, а также новых объектов жилья. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 17 марта.

— В марте на обсуждение жителей представлены такие проекты, как продление линии метро, строительство путепровода, реконструкция и строительство новых улиц, технопарк, жилой квартал и многие другие не менее важные темы. Все они затрагивают социально значимые сферы жизни горожан, — отметила Княжевская.

Так, жители районов Донской, Нагатино-Садовники и Нагорный смогут обсудить проект продления и соединения Троицкой линии с Бирюлевской линией метро. Отзывы по проекту технополиса «Москва» выслушают от жителей Зеленограда. Проект реконструкции улицы Академика Опарина выставят на обсуждение жителей районов Теплый Стан, Коньково и Обручевский.

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