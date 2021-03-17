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Стали известны подробности столкновения автомобиля с автобусом в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Стали известны подробности столкновения автомобиля с автобусом в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Стромынка, 14к1 Карта всех событий

В результате ДТП на Стромынке пострадали три человека. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в среду, 17 марта, возле дома 14/1 на улице Стромынке. Машина марки Mini Cooper въехала в 265-й автобус. Установлено, что легковой автомобиль двигался со скоростью 73 километра в час.

В результате аварии пострадали три человека — водитель легкового автомобиля и два пассажира, которые выходили из автобуса. У автомобилистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ребра и разрыв селезенки. Пешеходов госпитализировали с переломами бедра, руки и сотрясением головного мозга.

Видео: пресс-служба Дептранса

В ведомстве напомнили, что более 60 процентов ДТП происходит из-за нарушения скоростного режима. Дептранс призвал водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее столичная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП на Стромынке.

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