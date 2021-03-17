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Члена исполкома Олимпийского комитета Власенко обвинили в мошенничестве
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Члена исполкома Олимпийского комитета Власенко обвинили в мошенничестве

Анастасия Волоснова

Происшествия

Члена исполкома Олимпийского комитета Алексея Власенко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Басманного суда.

Следственный комитет просит арестовать президента Федерации прыжков в воду Алексея Власенко. Материалы с ходатайством о заключении Власенко под стражу до 16 мая 2021 года поступили в Басманный районный суд.

За мошенничество в особо крупном размере Власенко может грозить до десяти лет лишения свободы.

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