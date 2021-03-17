МИД РФ выразил решительный протест украинскому дипломату в связи с провокацией в Киеве
Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило в связи с провокационной акцией в Киеве, прошедшей 16 марта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в среду, 17 марта.
Ранее в Киеве около здания посольства России и мест проживания российских дипломатов были расклеены плакаты с фотографиями сотрудников дипведомства и оскорбительными комментариями. Также были повреждены четыре автомобиля дипмиссии России.
— Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом, — говорится в сообщении.
Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту акцию как грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. МИД РФ потребовал от Киева принять неотложные меры для проведения расследования случившегося и привлечения к ответственности участников акции.
Читайте также: МИД рассказал об отношении РФ к угрозе санкций США из-за «вмешательства» в выборы