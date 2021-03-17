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МИД РФ выразил решительный протест украинскому дипломату в связи с провокацией в Киеве
Фото: МИД РФ

МИД РФ выразил решительный протест украинскому дипломату в связи с провокацией в Киеве

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило в связи с провокационной акцией в Киеве, прошедшей 16 марта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в среду, 17 марта.

Ранее в Киеве около здания посольства России и мест проживания российских дипломатов были расклеены плакаты с фотографиями сотрудников дипведомства и оскорбительными комментариями. Также были повреждены четыре автомобиля дипмиссии России.

— Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом, — говорится в сообщении.

Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту акцию как грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. МИД РФ потребовал от Киева принять неотложные меры для проведения расследования случившегося и привлечения к ответственности участников акции.

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МИД РФУкраинапровокация
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