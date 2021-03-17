Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Комаровский назвал причины детского ожирения
Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский назвал причины детского ожирения

Полина Долганова

Здоровье

Врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский рассказал о причинах детского ожирения. Список возможных причин он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По мнению специалиста, на здоровье ребенка влияют размер порций, количество употребляемого фастфуда и сахара. Он отметил тот факт, что в организм должны поступать именно питательные жиры.

Кроме того, на детском здоровье сильно сказываются отсутствие физической активности и стресс.

Ранее доктор Комаровский, заведующий отделением для лечения вирусных инфекций, рассказал, как лечиться от простуды или ОРВИ.

Читайте также: Врач рассказал, как поддержать иммунитет весной

ожирениедетиздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте