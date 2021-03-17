Доктор Комаровский назвал причины детского ожирения

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Врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский рассказал о причинах детского ожирения. Список возможных причин он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По мнению специалиста, на здоровье ребенка влияют размер порций, количество употребляемого фастфуда и сахара. Он отметил тот факт, что в организм должны поступать именно питательные жиры.

Кроме того, на детском здоровье сильно сказываются отсутствие физической активности и стресс.

Ранее доктор Комаровский, заведующий отделением для лечения вирусных инфекций, рассказал, как лечиться от простуды или ОРВИ.

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