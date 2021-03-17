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Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея

Кирилл Николаев

Спорт

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF). Об это в среду, 17 марта, сообщили на сайте IIHF.

Соответствующее решение было принято из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). ФХР подчеркнула, что Третьяк продолжит работу по всестороннему развитию российского хоккея.

Напомним, Третьяк вошел в состав совета IIHF в 2012 году. Он возглавляет ФХР с 2006 года.

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