Задержан пьяный мужчина, который сообщил о ложной угрозе в метро Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Косино Карта всех событий

Полиция задержала пьяного мужчину, который сообщил о ложной угрозе в московском метро. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене в среду, 17 марта.

Инцидент произошел в среду, 17 марта, на станции метро «Косино». Неизвестный мужчина позвонил со станции и сообщил о якобы существующей угрозе. Полиция проверила поступившую информацию, но угрозы не обнаружила.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали в метро 38-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог объяснить, почему решил сообщить о ложной угрозе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Читайте также: Столичная прокуратура проконтролирует ход проверки по факту ДТП на Стромынке