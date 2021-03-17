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Полиция Москвы задержала подозреваемого в незаконном изготовлении оружия
Фото: Пресс-служба УВД по ЮЗАО

Полиция Москвы задержала подозреваемого в незаконном изготовлении оружия

Анастасия Волоснова

Происшествия

Столичная полиция задержала подозреваемого в незаконном изготовлении оружия. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

Во время обыска полиция обнаружила у мужчины сигнальный револьвер, переделанный в огнестрельное оружие. Стрелять из самодельного револьвера можно было патронами калибра 5,6 миллиметра, которые также обнаружили у подозреваемого.

— Согласно проведенному исследованию, представленный револьвер переделан самодельным способом из сигнального револьвера модели Р-2 путем удаления штифта из канала ствола и установки дополнительных втулок в каморы барабана и во внутреннюю часть ствола и относится к категории нестандартного короткоствольного гладкоствольного огнестрельного оружия, — объяснили в пресс-службе.

Полиция Москвы задержала подозреваемого в незаконном изготовлении оружияФото: Пресс-служба УВД по ЮЗАО

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает, где именно мужчина приобрел оружие.

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