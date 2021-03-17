Количество нежелательных в России организаций увеличилось в 2020 году

Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

Под гриф «нежелательные» в 2020 году попали двенадцать организаций. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В ходе расширенного заседания коллегии надзорного ведомства Краснов отметил возрастающую роль работы прокуроров и ее направленность на защиту национальных интересов. Также генпрокурор поделился статистическими данными за 2020 год.

— За прошедший год признана нежелательной в России деятельность 12 иностранных и международных неправительственных организаций, а это 40 процентов от всех таких решений за шесть лет действия закона, — приводит ТАСС слова Краснова.

В настоящий момент в реестре нежелательных в России находится 31 организация.

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