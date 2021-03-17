Вирусолог объяснил, как долго сохраняются антитела к коронавирусу у младенцев

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Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев призвал не делать поспешных выводов о том, что мама может передавать антитела новорожденному ребенку. Об этом сообщила НСН.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Соединенных Штатах у привитой от коронавируса женщины родился ребенок с антителами. Уточняется, что она вакцинировалась на 36-й неделе беременности дозой препарата Moderna. Ее лечащий врач Чад Рудник рассказал, что медики провели анализы на основе пуповины малыша для того, чтобы убедиться в том, что антитела к COVID-19 могут передаваться от матери к ребенку.

— Сначала надо понять, антитела передались от матери или выработались уже у малыша, то есть это пассивная иммунизация через кровь матери или ребенок выработал их самостоятельно. Я склоняюсь к первому варианту. Подобные прецеденты при вакцинации от других болезней описаны не один раз, — отметил Николай Малышев.

По его словам, антитела, которые новорожденный получает от мамы, сохраняются в его организме в течение двух-трех месяцев. Однако потом они исчезают. Как отметил вирусолог, нужно дождаться повторения подобных случаев, чтобы начать исследовать данную тему. При этом он напомнил, что в России пока не рекомендовано вакцинировать беременных.

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