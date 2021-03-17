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Движение трамваев восстановили после ДТП на Симферопольском бульваре
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Движение трамваев восстановили после ДТП на Симферопольском бульваре

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

На Симферопольском бульваре восстановили движение трамваев после ДТП. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на Симферопольском бульваре в районе пересечения с Черноморским бульваром в среду, 17 марта. По данным «Вечерней Москвы», на участке дороги столкнулись трамвай и полицейский автомобиль.

Ранее из-за ДТП ограничивали проезд трамваев № 1, 3, 16. В настоящее время их движение восстановлено.

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