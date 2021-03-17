Движение трамваев восстановили после ДТП на Симферопольском бульваре

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Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

На Симферопольском бульваре восстановили движение трамваев после ДТП. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на Симферопольском бульваре в районе пересечения с Черноморским бульваром в среду, 17 марта. По данным «Вечерней Москвы», на участке дороги столкнулись трамвай и полицейский автомобиль.

Ранее из-за ДТП ограничивали проезд трамваев № 1, 3, 16. В настоящее время их движение восстановлено.

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