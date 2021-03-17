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Особенный «рок-н-рольный поезд» запустили на Сокольнической линии метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Особенный «рок-н-рольный поезд» запустили на Сокольнической линии метро

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Особенный «рок-н-рольный поезд» начал курсировать на Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Поезд посвящен 35-летию российского акробатического рок-н-ролла.

— Здесь все о пионерах рок-н-ролла, развитии этого вида спорта, а также соревнованиях и трофеях российских спортсменов, — говорится в сообщении.

Кроме того, на станции «Воробьевы горы» работает историческая выставка в честь юбилейной даты.

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