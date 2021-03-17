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Валерий Меладзе дал показания по делу о стрельбе в «Москве-Сити»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Валерий Меладзе дал показания по делу о стрельбе в «Москве-Сити»

Никита Абрамов

Происшествия

Певец Валерий Меладзе дал показания по делу о стрельбе в башне «Око» в «Москве-Сити», которая произошла в 2017 году. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба Пресненского районного суда.

— Допрос Валерия Меладзе, который является свидетелем по данному делу, окончен, — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Сразу после допроса певец уехал, не став общаться с журналистами.

Напомним, в ночь с 17 на 18 ноября 2017 года на территории комплекса «Москва-Сити», рядом с башней «Око», произошла перестрелка между неустановленными лицами и сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП). Также в конфликте участвовали вольнонаемные работники вневедомственной охраны.

В результате шесть охранников были ранены из огнестрельного оружия. Нападавшие скрылись с места преступления. Все пострадавшие были госпитализированы.

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