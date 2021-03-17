Новый производственный участок открылся на авиадвигателестроительном предприятии Москвы

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Производственный комплекс «Салют» госкорпорации «Ростех» открыл новый высокотехнологичный участок по изготовлению деталей двигателей, что позволит увеличить их выпуск на 70 процентов. Об этом в среду, 17 марта, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Предприятие специализируется на разработке и изготовлении авиадвигателей. В настоящее время в Москве работают более 40 предприятий авиационной отрасли. Заводы специализируются на производственной и научно-исследовательской деятельности.

По словам Прохорова, главной задачей нового производственного участка на «Салюте» является изготовление деталей двигателей АЛ-31Ф и его модификаций, которые применяются на самолетах семейства Су. В дальнейшем эти мощности будут использованы для изготовления деталей и других авиационных двигателей.

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