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Новый производственный участок открылся на авиадвигателестроительном предприятии Москвы
Фото: Pixabay

Новый производственный участок открылся на авиадвигателестроительном предприятии Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, проспект Будённого, 16к2 Карта всех событий

Производственный комплекс «Салют» госкорпорации «Ростех» открыл новый высокотехнологичный участок по изготовлению деталей двигателей, что позволит увеличить их выпуск на 70 процентов. Об этом в среду, 17 марта, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Предприятие специализируется на разработке и изготовлении авиадвигателей. В настоящее время в Москве работают более 40 предприятий авиационной отрасли. Заводы специализируются на производственной и научно-исследовательской деятельности.

По словам Прохорова, главной задачей нового производственного участка на «Салюте» является изготовление деталей двигателей АЛ-31Ф и его модификаций, которые применяются на самолетах семейства Су. В дальнейшем эти мощности будут использованы для изготовления деталей и других авиационных двигателей.

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