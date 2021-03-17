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Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже

Ксения Монахова

Экономика

Курс доллара вырос на 75,99 копейки, по данным на 19:00 по московскому времени, по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 73,5783 рубля к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи расчетами «завтра».

Отмечается, что всего на единой торговой сессии (ЕТС) было заключено 64 378 сделок на сумму 307,24 миллиарда рублей. Цена последней сделки составила 73,9925 рубля к доллару.

Курс евро в среду, 17 марта, расчетами «завтра» увеличился на 74,37 копейки до 87,5934 рубля за евро.

Всего на ЕТС заключили 7892 сделки на сумму 26,59 миллиарда рублей. Цена последней — 88,2725 рубля к евро, передает Интерфакс.

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