Памятник Доктору Лизе установили в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

Памятник врачу и основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке открыли в среду, 17 марта, в Красногорске. Об этом сообщили на сайте администрации города.

В церемонии открытия монумента приняли участие глава округа Эльмира Хаймурзина, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, президент международного благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева и другие. Памятник посвящен не только памяти доктора, но и детям, которым она помогала.

Врач-реаниматолог Елизавета Глинка известна благодаря правозащитной и благотворительной деятельности. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь». Глинка погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, летевшего в Сирию с партией лекарств.

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