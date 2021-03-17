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Трое общественников пострадали при нападении с газовым пистолетом в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Трое общественников пострадали при нападении с газовым пистолетом в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, метро Белорусская Карта всех событий

Неизвестный напал с газовым пистолетом на троих участников круглого стола в Общественной палате в Москве. Об этом в среду, 17 марта, рассказали пострадавшие.

По словам Александра Кулагина, инцидент произошел рядом со станцией метро «Белорусская», после заседания, посвященного участившимся нападениям бездомных собак на людей.

— Выстрелили из пистолета, попали Максиму (президент клуба охотничьего собаководства Максим Парфирьев) в глаза, и еще президенту центра правовой зоозащиты (Светлана Ильинская), — рассказал Кулагин.

Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами глаз и гортани.

Как рассказал Парфирьев, перед встречей общественникам поступали угрозы. Пострадавшие полагают, что нападение на них связано с выступлением против «зоорадикалов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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