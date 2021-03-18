Движение на юго-западе Москвы ограничили до 4 апреля

Фото: официальный сайт мэра и правительства москвы

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая Карта всех событий

Дорожное движение на ряде улиц на юго-западе Москвы временно ограничено в связи с закрытием участка Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали в столичном Центре организации дорожного движения.

В период с 20 марта по 3 апреля временно прекратит работу участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро. Во избежание задержек в движении наземного городского транспорта до 4 апреля на юго-западе Москвы ограничат движение на некоторых улицах.

В частности, личному автотранспорту нельзя будет проехать по следующим участкам: улицы Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзная до дома 43 (при движении в сторону улицы Академика Волгина), улицы Гарибальди от дома 23 до улицы Профсоюзная, дублеру улицы Профсоюзная от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съезда и выезда на дублер с улицы Профсоюзная в районе дома 98к1, боковому проезду улицы Профсоюзная в районе дома 85к1 и дома 39/25, также будет закрыт подъезд к ТЦ «Черемушки» (Профсоюзная улица, 56) со стороны улицы Профсоюзная.

Временно запрещен выезд из некоторых дворов и ряд маневров, нельзя будет парковаться на отдельных участках улиц Миклухо-Маклая, дублере улицы Профсоюзная, боковом проезде улицы Профсоюзная, улице Профсоюзная, Хлебобулочном проезде.

При этом организована обособленная выделенная полоса на участке улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная. По данной полосе, а также по существующему участку выделенки на Профсоюзной улице от улицы Миклухо-Маклая до улицы Гарибальди проезд такси будет временно запрещен, сообщает ЦОДД.

Ранее сообщалось, что движение на улице Марии Поливановой ограничат из-за проведения инженерных работ.

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