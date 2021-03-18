СМИ допустили досрочную отставку главного тренера ЦСКА

Фото: instagram.com/gancharenko.viktar

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА может досрочно покинуть свой пост. Об этом в среду, 17 марта, рассказали источники.

По неподтвержденным данным, руководство ЦСКА в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера, белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который по контракту должен тренировать команду до июня 2021 года.

Источники утверждают, что сценарий досрочной отставки тренера обсуждался с рядом ведущих футболистов красно-синих еще в декабре 2020 года, однако вопрос был снят после уверенной победы ЦСКА над клубом «Ростов» в 19-м туре национального первенства.

К настоящему времени ситуация изменилась и «сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается». Возможным преемником в случае досрочного ухода Гончаренко называют защитника ЦСКА и бывшего капитана сборной России по футболу Василия Березуцкого, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, 17 марта петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в столице и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Армейцы» в итоге занимают третью строчку в турнирной таблице.

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