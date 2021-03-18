Уполномоченный по правам пенсионеров может появиться в России

Кадр из фильма «Дневник памяти»

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложили учредить должность уполномоченного по делам пенсионеров. С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Автор предложения напомнил, что в настоящее время в России насчитывается около 36 миллионов лиц пенсионного возраста. Нередки случаи, когда пенсионерам приходится обращаться в суд, отстаивая права на положенные по закону льготы, выплаты, доплаты.

Вместе с тем далеко не всегда у пенсионеров имеется возможность самостоятельно обратиться в суд и оплатить услуги юриста с целью защиты своих прав, указывает Хамзаев.

В связи с этим общественник предлагает рассмотреть возможность введения должности федерального омбудсмена по защите прав пенсионеров с представительствами во всех регионах.

Уполномоченный и его офисы могли бы взять на себя работу по правовой и консультативной поддержке граждан, а также инициировать необходимые поправки в законодательство для улучшения ситуации с реализацией прав пенсионеров, сообщает RT со ссылкой на письмо Хамзаева.

Ранее стало известно, что в России предложили увеличить число граждан, имеющих право на досрочную пенсию.

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