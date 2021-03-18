Вирусолог рассказал о долговечности антител, передающихся от матери к младенцу

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Каким образом передача антител от матери к младенцу может повлиять на эпидемический процесс, рассказал вирусолог Александр Чепурнов. Об этом сообщил портал Nation News.

По его словам, ситуация, когда малыш получает защиту от вируса от матери, является стандартной. В медицине ее называют вертикальной передачей антител. При этом он отметил, что такой «щит» недолго защищает ребенка.

— Это временная вещь, так как антитела сами по себе циркулируют не очень долгое время, потом они постепенно выводятся из организма, — пояснил Александр Чепурнов.

Он также добавил, что у тех людей, которые либо вакцинированы, либо переболели, продолжают функционировать определенные клетки иммунной системы, отвечающие за выработку специфических антител, направленных против конкретного возбудителя. По его мнению, клетки памяти могут восстанавливать производство всех защитных форм иммунитета. Благодаря этому обеспечивается длительность иммунной защиты после перенесенного заболевания или вакцинации.

При этом Александр Чепурнов заявил, что передача антител от матери к ребенку не является чем-то уникальным.

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