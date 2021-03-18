Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вирусолог рассказал о долговечности антител, передающихся от матери к младенцу
Фото: pexels.com / Renata Angerami

Вирусолог рассказал о долговечности антител, передающихся от матери к младенцу

Елена Фролова

Здоровье

Каким образом передача антител от матери к младенцу может повлиять на эпидемический процесс, рассказал вирусолог Александр Чепурнов. Об этом сообщил портал Nation News.

По его словам, ситуация, когда малыш получает защиту от вируса от матери, является стандартной. В медицине ее называют вертикальной передачей антител. При этом он отметил, что такой «щит» недолго защищает ребенка.

— Это временная вещь, так как антитела сами по себе циркулируют не очень долгое время, потом они постепенно выводятся из организма, — пояснил Александр Чепурнов.

Он также добавил, что у тех людей, которые либо вакцинированы, либо переболели, продолжают функционировать определенные клетки иммунной системы, отвечающие за выработку специфических антител, направленных против конкретного возбудителя. По его мнению, клетки памяти могут восстанавливать производство всех защитных форм иммунитета. Благодаря этому обеспечивается длительность иммунной защиты после перенесенного заболевания или вакцинации.

При этом Александр Чепурнов заявил, что передача антител от матери к ребенку не является чем-то уникальным.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог объяснил, как долго сохраняются антитела к коронавирусу у младенцев

мамаиммунитетантитела
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте