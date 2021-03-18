Число безработных в России снизилось

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Число безработных граждан в России снижается, а ситуация на рынке трудоустройства стабилизируется. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.

Так, по словам замглавы министерства Елены Мухтияровой, на данный момент безработными числятся 1,9 миллиона человек.

Ранее о том, что число безработных в России снижается, заявил и глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, на 10 марта на учете в центрах занятости состояло 2,1 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова 16 марта сообщила, что в настоящее время 34 процента безработных в России составляют люди в возрасте до 29 лет.

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