Согласован второй этап строительства улично-дорожной сети в Рублево-Архангельском

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Проектная документация второго этапа строительства первой очереди улично-дорожной сети в Рублево-Архангельском согласована и пройдет по адресу территория Рублево-Архангельское, район Кунцево, ЗАО столицы. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Территорию сети благоустроят и озеленят. Планируют высадить около 300 деревьев и более 9,5 тысячи кустарников.

В плане предусмотрено строительство улиц местного значения и магистральных улиц районного значения со съездами на прилегающие территории, а также создание велосипедных дорожек и остановок общественного транспорта с установкой павильонов ожидания, билетных терминалов, навигационных пилонов и урн.

Эскизный план улично-дорожной сети территории Рублево-Архангельское/ Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Вдоль улиц будут созданы парковочные зоны в заездных карманах. Для обеспечения доступа маломобильных граждан будет создана определенная ширина тротуаров.

По словам председателя ведомства Валерия Леонова пройдет установка ограничителей проезда. Кроме того, установят ограничительные столбики и различные малые архитектурные формы, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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