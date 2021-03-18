Уголовное дело возбудили после ДТП на Симферопольском бульваре

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Коломенская улица, 15 Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело после наезда автомобиля на пешеходов около автобусной остановки на юге столицы. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба МВД РФ по Москве.

Водителем Mini Cooper оказалась жительница Ростовской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Видео: Пресс-служба Дептранса, Telegram-канал t.me/DtRoad

Напомним, ранее, 17 марта, в результате ДТП на Коломенской улице в районе дома № 15 пострадали три человека: два пешехода 1952 и 1974 года рождения и водитель авто. Все трое пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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