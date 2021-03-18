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Полиция задержала двоих мужчин, избивших до смерти знакомого в центре Москвы
Фото: moscow.sledcom.ru

Полиция задержала двоих мужчин, избивших до смерти знакомого в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в избиении знакомого до смерти в столичной гостинице. Об этом в четверг, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным «ВМ», утром 16 марта сотрудники отеля, расположенного по адресу Международная, д. 15, обнаружили в номере тело 25-летнего уроженца Тверской области. В ходе проверки выяснилось, что между постояльцами произошла драка, в результате которой 25-летний мужчина скончался.

Ночью 17 марта полиция задержала двоих подозреваемых в избиении мужчины до смерти. Также на месте происшествия находился еще один мужчина, который доставлен в отдел полиции. На данный момент устанавливается его причастность к делу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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