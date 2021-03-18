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Новую систему безопасности метро запустят к новогодним праздникам 2022 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новую систему безопасности метро запустят к новогодним праздникам 2022 года

Елизавета Борисова

Город

Новую систему безопасности и управления поездов обновят на Кольцевой линии столичного метрополитена и планируют завершить в новогодние праздники следующего года. Об этом в четверг, 18 марта, рассказал в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

К зиме 2022 года поменяют систему сигнализации, централизации и блокировки, которая предусмотрена для отслеживания движения на линиях и контроля безопасности, задавания маршрутов поездов, управления стрелками и светофорами.

— Мы планируем переключиться на новую СЦБ в начале 2022 года, в зимние каникулы. Самые современные технологии будут работать на Кольцевой для пассажиров с учетом того, что к этому времени на «Кольце» заменим все поезда на «Москва-2020», — заявил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система безопасности движения поездов основана на электромагнитных реле и функционирует с 50-х годов прошлого века. В результате реализации проекта по реконструкции вместо релейной системы Кольцевая линия будет оборудована новой системой, построенной на микропроцессорах.

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Максим ЛиксутовМосковский метрополитенбезопасность
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