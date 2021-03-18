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Желтый снег выпал в Ульяновской области
Фото: pixabay.com

Желтый снег выпал в Ульяновской области

Илья Ашуров

Общество

Осадки желтого цвета выпали в Ульяновской области. Предполагается, что это смесь снега с песком. Об этом сообщил Ульяновский центр гидрометеослужбы (ЦГМС) в четверг, 18 марта.

По предварительным данным, причиной желтого цвета снега называют песчаные бури со стороны Китая.

— 18 марта на территории ряда районов Ульяновской области и в самом городе Ульяновске зафиксировано выпадение снега желтого окраса. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая, — приводит текст сообщения гидрометеослужбы РИА Новости.

Отмечается, что выпавший снег не опасен, так как относится к явлению природного характера.

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