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Медведев процитировал Фрейда в ответ на слова Байдена
Фото: Правительство РФ

Медведев процитировал Фрейда в ответ на слова Байдена

Иван Юминов

Внешняя политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине цитатой Зигмунда Фрейда. Это заявление он сделал в ходе общения с журналистами в четверг, 18 марта.

— С нынешним президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость», — заявил Медведев.

Байден встречался с Медведевым в Подмосковье, когда тот занимал пост вице-президента США, а сам Медведев был президентом России, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно о резких высказываниях Байдена в адрес Владимира Путина.

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Дмитрий МедведевДжо БайденВладимир Путин
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