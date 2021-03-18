Земельный участок в Царицыне выделили для строительства промышленного технопарка

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Промышленная улица, 6 Карта всех событий

В столичном районе Царицыно инвестору выделили земельный участок под строительство нового промышленного технопарка. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Промышленный технопарк появится по адресу: улица Промышленная, владение 6. Ориентировочная площадь участка составляет 0,93 гектара. Реализация проекта позволит повысить объем инвестиций в экономику столицы, а также создать 130 новых рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что промышленный технопарк появится по адресу улица Вилюйская, владение 9. Для строительства объекта выделен земельный участок ориентировочной площадью 1,4 гектара.

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