«Не было отношений»: Рудковская объяснила, почему Желудю отказались платить

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Видеоблогер Рома Желудь опоздал и отказался выходить на сцену во время детской премии в торговом центре, поэтому ему заказчики отказались платить. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявила музыкальный продюсер Яна Рудковская, комментируя обвинения блогера в том, что его лишили гонорара за участие в ее проекте.

По словам собеседницы «ВМ», она лично с Желудем не заключала никаких контрактов и не обсуждала финансовых вопросов:

— У меня никогда не было финансовых отношений с Ромой Желудем. Да, он участвовал в моих мероприятиях, но с ним имели отношения посредники, которые общались с его директором. Просто Рома слышит звон, да не знает, где он. Пусть он хотя бы один документ предъявит, где я обязуюсь ему выплатить какие-то деньги.

В то же время Рудковская заявила, что сам Рома поступил непозволительно во время одной из детских премий, организованных музыкальным продюсером:

— У него возник конфликт как раз с посредниками и менеджерами, поскольку Рома опоздал на концерт, фактически сорвал мероприятие, а потом и вовсе отказался выходить на сцену. И ему, естественно, отказались платить.

Рудковская подчеркнула, что все звездные гости, участвующие в организованных ею детских мероприятиях, выступают на безвозмездной основе:

— Все мои друзья-артисты всегда выступали бесплатно, а поскольку Рома не мой друг, было принято решение ему заплатить. Но так как он подвел всех и отказался выполнять условия, ему отказались платить. Все справедливо. Просто он хочет привлечь внимание, используя мое имя.

Рудковская добавила, что сам видеоблогер ни разу к ней лично не обращался с вопросами о деньгах:

— Он в моем присутствии не поднимал эту тему. А если хотел бы обсудить, то мог меня набрать и поговорить, а не понапрасну притягивать мое имя в этот конфликт. Даже директор его написал мне после его интервью и громких обвинений, что он шоке от сказанного Ромой.

В заключение Рудковская подчеркнула, что ее пытаются втянуть в конфликт, к которому она не имеет никакого отношения.

Ранее блогер и певец в жанре тин-поп Рома Желудь рассказал в интервью проекта «Алена, блин!» подробности инцидента. Он заявил, что во время выступления в рамках проекта, который был организован Рудковской, ему должны были заплатить миллион рублей, но этих денег певец так и не увидел, после чего отказался принимать участие в мероприятии. Позже Рудковская сообщила СМИ, что Желудь «кинул» своих фанатов, сорвал шоу и подставил людей.

Видео опубликовано на YouTube.

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