Дептранс рассказал об истории омнибуса

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Конная повозка под названием «омнибус» вмещала от 10 до 20 человек. В преддверии 359-летней годовщины общественного транспорта столичный Дептранс напомнил о предшественнике классического средства передвижения.

В 1662 году знаменитый ученый Блез Паскаль изобрел конную повозку, благодаря которой могли передвигаться обычные граждане. От Людовика XIV он получил разрешение на обустройство в Париже пять линий нового транспорта.

Название «омнибус» средство передвижения получило лишь в начале XIX века. Внук богатого судовладельца Этьен Бюро, проезжая мимо компании своего деда, придумал организовать экипаж для перевозки служащих в конторе. Посадка была разрешена на главной площади,где располагалось здание шляпника по фамилии Омнес. Отсюда и пошло название «омнибус», которое разошлось среди местных жителей.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Изначально омнибус был демократичным и дешевым видом транспорта, поэтому зачастую туда набивалось много горожан. Из-за большого количества пассажиров средство передвижения окрестили «обнимусь» в народе.

Впоследствии омнибусы стали популярны по всему миру. Часто пассажирские места располагались не только внутри салона, но и на крыше. А в Санкт-Петербурге, например, кареты окрашивали в разные цвета. На сегодняшний день омнибусы используются в городе Санта-Клара на Кубе. В некоторых европейских городах они курсируют для туристов.

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