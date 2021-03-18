Театр «Ромэн» в «Ночь театров» расскажет свою историю
В субботу, 27 марта, в Москве пройдет акция «Ночь театров». Цыганский театр «Ромэн» посвятит вечер своей истории.
В год девяностолетнего юбилея на легендарной сцене оживут фрагменты первых этнографических показов индо-ромэнской студии и сцены из спектаклей современного репертуара.
Молодые артисты создадут реконструкцию самых значимых событий в истории театра.
Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.
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