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Театр «Ромэн» в «Ночь театров» расскажет свою историю
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Театр «Ромэн» в «Ночь театров» расскажет свою историю

Ольга Маркова

Культура

В субботу, 27 марта, в Москве пройдет акция «Ночь театров». Цыганский театр «Ромэн» посвятит вечер своей истории.

В год девяностолетнего юбилея на легендарной сцене оживут фрагменты первых этнографических показов индо-ромэнской студии и сцены из спектаклей современного репертуара.

Молодые артисты создадут реконструкцию самых значимых событий в истории театра.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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